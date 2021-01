Controlli anticovid, chiuso centro scommesse: sanzioni per il titolare

Nella giornata di ieri, agenti delle Volanti, insieme a personale della Polizia Municipale, hanno sanzionato il titolare di un’agenzia di scommesse ubicata nel quartiere Zia Lisa. Nel corso del pomeriggio, un equipaggio impegnato nel servizio di controllo del territorio ha notato un locale che, in spregio alle previsioni del Dpcm, finalizzate a contrastare la diffusione del virus “Covid 19”, era regolarmente aperto e in presenza di 6 clienti, intenti a effettuare scommesse sportive. I poliziotti sono immediatamente intervenuti sia nei confronti del titolare, sia nei confronti dei 6 avventori che sono stati sanzionati amministrativamente. Contestualmente, con l’ausilio della Polizia Locale, è stata disposta la chiusura dell’attività per 5 giorni.