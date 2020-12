Controlli anticovid: chiuso per 5 giorni esercizio commerciale

Nel tardo pomeriggio di ieri, personale della squadra Amministrativa del Commissariato Nesima, durante il servizio di controllo del territorio per la verifica del rispetto della normativa antiCovid prevista dal D.P.C.M. del 03/11/2020, transitando in via Stoppani, ha constatato la presenza di un cospicuo numero di persone, tutte indossanti le mascherine e rispettose del dovuto distanziamento sociale, sostare all’esterno di un esercizio commerciale per la cura della persona. Estendendo il controllo all’interno del locale, è stato invece riscontrato che il titolare aveva consentito l’ingresso ad un numero superiore di persone a quello stabilito dal recente DPCM. Di conseguenza gli agenti, unitamente agli equipaggi di due volanti, hanno identificato tutti i presenti, e hanno contestato la violazione al proprietario del negozio, il pluripregiudicato V.L., del 1976, procedendo alla prevista chiusura dell’esercizio per giorni cinque.