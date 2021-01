Controlli anticovid, chiuso per la terza volta il "Sabor latino"

Il Questore di Catania ha nuovamente disposto la chiusura del locale “Sabor Latino” di piazza Carlo Alberto: si tratta del terzo proveddimento adottato per violazione delle norme anticovid, questa volta però la sospendendone dell’attività durerà 15 giorni. Nonostante le pregresse sanzioni, il titolare dell’esercizio si è dimostrato particolarmente pervicace perseverando nella sua condotta, tant’è che anche lo scorso 9 gennaio, intorno alle 20.30, gli agenti delle Volanti, nell’ambito di un ordinario controllo del territorio, hanno sorpreso all’interno del suddetto esercizio, quattro avventori seduti a un tavolo intenti a consumare cibo e bevande alcoliche in piena violazione delle norme previste dal Dpcm. Quindi, con l'aiuto del personale dalla polizia municipale, il titolare dell’esercizio è stato ancora una volta sanzionato per mancato rispetto delle misure anticontagio.

Quello adottato dal Questore Mario Della Cioppa è il terzo provvedimento di sospensione ai sensi dell’articolo 100 del Tulps emesso nei confronti del suddetto esercizio, il quale è stato già più volte controllato da parte delle Forze dell’ordine e che il suo titolare è stato già sanzionato per violazione dei divieti e delle limitazioni previste dalla normativa anticovid nonché per occupazione abusiva di suolo pubblico e per violazione della normativa relativa alle condizioni igienico – sanitarie e delle norme di sicurezza. tali violazioni sono costate al responsabile di Sabor Latino la sospensione dell’attività per 10 e per 30 giorni. Refrattario a ogni richiamo alla legalità e al rispetto delle regole, come nel caso della violazione delle norme a contrasto della pandemia, il titolare di Sabor Latino continua a condurre la sua attività in modo illecito, tanto che l’esercizio è divenuto teatro di episodi caratterizzati da particolare allarme sociale, costituendo un oggettivo pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.