Controlli anticovid al Lungomare: raffica di sanzioni

I carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante hanno svolto un servizio di controllo del territorio per garantire il rispetto, da parte dei cittadini, delle norme comportamentali in tema di contrasto alla diffusione epidemica da coronavirus. Il servizio, in particolare, è stato effettuato nell’affollata zona compresa tra Piazza Nettuno e via Del Rotolo, con particolare riguardo alla sensibilizzazione sull’utilizzo delle mascherine protettive da parte dei cittadini e degli esercenti e addetti alla preparazione e vendita di preparati alimentari nei “food trucks”, comunemente noti come "camion dei panini" e all’interno delle strutture della limitante giostra. Nel corso dell’attività i militari hanno riscontrato la presenza di due posteggiatori abusivi: uno è stato sanzionato ai sensi del codice della strada mentre l’altro, un 44enne recidivo, è stato denunciato all’autorità giudiziaria. I carabinieri compessivamente hanno inflitto contravvenzioni per un ammontare di 1.339 euro e il complementare sequestro di un veicolo. Hanno inoltre identificato 52 persone e controllato 32 veicoli.

