Controlli anticovid a San Cristoforo, club "culturale" aperto nonostante le restrizioni

Nel pomeriggio di ieri, il personale delle volanti ha effettuato un controllo all’interno di un’associazione culturale, ubicata in via Stella Polare nel quartiere San Cristoforo. I poliziotti si sono insospettiti vedendo un gruppo di giovani che si trovava nei pressi del club i quali, alla vista delle volanti si sono allontanati frettolosamente facendo perdere le proprie tracce. L’intuizione degli operatori si è rivelata corretta: all’interno del circolo infatti si trovava un giovane che ha riferito di essere amico di uno dei soci, non fornendo giustificazioni plausibili circa la sua presenza nel locale nonostante i divieti previsti dalla normativa anti Covid. Poco dopo essere stato contattato, è giunto sul posto anche uno dei soci della associazione. Con il supporto della Polizia municipale, giunta in supporto, sono stati sanzionati sia il giovane che il socio, applicando inoltre la sanzione accessoria della chiusura dell’associazione per giorni 5 che decorreranno a partire dal momento in cui in base alla legge sarà possibile riaprire tali attività. Conclusa questa attività i poliziotti hanno inoltre notato, nei pressi del club, un locale con la saracinesca aperta e hanno deciso quindi di effettuare un controllo anche al suo interno. Una volta entrati, sono stati investiti da un forte odore di sostanza stupefacente, e dopo aver richiesto l’intervento di un’unità cinofila hanno effettuato la perquisizione dell’intero immobile composto da numerosi vani. A conclusione dell’attività sono stati rinvenuti e sequestrati a carico di ignoti, non essendo stato possibile risalire nell’immediatezza al proprietario dell’immobile, 16 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana suddivisa in 15 dosi, tre cartucce e una pistola a salve priva del prescritto tappo rosso.