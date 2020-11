Controlli anticovid a Paternò, sanzioni per 2 esercizi commerciali

I carabinieri della compagnia di Paternò, coadiuvati dai colleghi della locale Stazione e del “Reggimento Sicilia”, hanno effettuato un servizio a largo raggio nell’ambito delle attività programmate anche in sede prefettizia e finalizzate a garantire il rispetto delle norme sul contrasto alla diffusione epidemica. In particolare, mentre i militari erano impegnati nel controllo di un bar sito in via Scala Vecchia, hanno proceduto alla denuncia di un 29enne del posto che era giunto a bordo del proprio motociclo senza però essere in possesso della patente di guida. In via Vittorio Emanuele poi, durante un controllo, hanno sottoposto a perquisizione personale un 18enne di Belpasso che è stato trovato in possesso di 7 dosi di marijuana per cui è stato deferito all’autorità giudiziaria per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso del servizio sono state inoltre controllati 3 esercizi commerciali ed elevate 2 sanzioni amministrative per il mancato utilizzo delle mascherine protettive, identificate 54 persone e controllate 26 persone. I militari dell'arma hanno inoltre contestato 9 sanzioni per violazioni al codice della strada e sottoposto a sequestro e fermo amministrativo 3 veicoli, nonché ritirato 1 documento di guida e circolazione.

