Controlli antidroga a San Berillo, in un locale disabitato trovata una busta con 120 grammi di marijuana

Nel contesto delle operazioni integrate di sorveglianza territoriale pianificate dalla questura, finalizzate alla prevenzione dei reati basata su informazioni aggiornate e analisi specifiche delle aree urbane, una mirata operazione di controllo è stata condotta nella serata di giovedì 11 aprile a San Berillo e nelle strade circostanti.

Il dispositivo, coordinato dal commissariato di polizia centrale con pattuglie in divisa e in borghese, insieme a 4 equipaggi del reparto prevenzione crimine Sicilia Orientale, unità cinofila antidroga dell’Upgsp e una pattuglia della polizia locale, si è concentrato su diversi obiettivi. Dall'intervento contro lo spaccio di droga al controllo dettagliato delle vie Di Prima, via Sturzo, via Rizzo e piazza della Repubblica, sia tramite posti di blocco che con pattugliamenti visibili per aumentare il senso di sicurezza dei residenti.

Il controllo del territorio si è esteso anche a via VI Aprile e piazza Giovanni XXIII, con l'intento di scoraggiare la prostituzione. Durante l'operazione, sono stati controllati anche un chiosco bar centro scommesse e un bar in via Di Prima. Nel primo locale, grazie all'ausilio del cane antidroga della polizia, è stato individuato un giovane in possesso di marijuana per uso personale, sanzionato secondo la legge sugli stupefacenti.

In totale sono state identificate 145 persone, tra automobilisti ed avventori, di cui 10 extracomunitari, e fermati 73 veicoli. All’interno del rione San Berillo, si è proceduto ad un’azione d’intervento che ha puntato a quegli immobili divenuti ricettacolo di rifiuti e materiale d’ingombro, al fine di effettuare delle ispezioni alla ricerca di sostanze stupefacenti.

A tal proposito, grazie ancora una volta al fiuto del cane Maui, si è rinvenuta una busta nascosta in un anfratto all’interno di tali locali in disuso, contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un totale di 120 grammi, sequestrata a carico d’ignoti; la presenza inoltre, nelle immediate vicinanze, anche di materiale atto al confezionamento, nonché di un bilancino di precisione, anch’essi sequestrati a carico d’ignoti, hanno dato la conferma di un’attività di spaccio al minuto.

