Retata antidroga a San Berillo, hashish e marijuana nascosti anche dentro i tombini

Nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto a San Berillo in collaborazione con le unità cinofile antidroga dell’ufficio prevenzione generale soccorso pubblico e coordinato dal commissariato centrale della questura etnea, gli agenti hanno arrestato un 32enne senegalese per detenzione ai fini di spaccio di droga. Al pattugliamento nel quartiere catanese, già interessato da analoghe operazioni in questi mesi, ha preso parte anche un battaglione dei carabinieri che ha creato perimetro di sicurezza attorno ai poliziotti. Dopo aver chiuso le vie di fuga, ovvero via Reggio, via Pistone e via delle Finanze, da via Buda è giunta la squadra impegnata nella ricerca di droga con in testa il cane antidroga Maui. Alla vista dell’unità cinofila, un uomo si è disfatto di svariati involucri, estraendoli dal marsupio indossato a tracolla e gettandoli per terra. Ha poi cercato di allontanarsi, ma la mossa era stata ampiamente prevista ed è stato possibile bloccare la sua fuga in pochi minuti. A quel punto, sono stati prontamente recuperati due panetti di hashish, di cui uno con su scritto "Nutella" ed uno con la scritta "Donna", del peso ciascuno di 83 e 90 grammi.

Inoltre, sono stati sequestrati a suo carico anche due involucri contenenti complessivamente 45 grammi di marijuana. All’interno del marsupio erano presenti 14 involucri di crack del peso di 2,74 grammi e la somma di 47 euro, provento dell’attività di spaccio. Inizialmente l’uomo ha tentato di negare di essersi disfatto di quanto recuperato per terra, per poi cambiare atteggiamento dopo una perquisizione domiciliare, che ha lo ha inchiodato alle sue responsabilità. Nel bagno, infatti, il fiuto del cane Maui è stato attirato dalla presenza di quattro panetti di hashish, esternamente identici per grandezza e confezionamento a quelli di cui si era disfatto. Anche i marchi riportati all’esterno hanno fornito una prova del fatto che quanto ritrovato in strada appartenesse al lui. All’interno di un bidone, infine, è stata scoperta una busta contenente 450 grammi di marijuana. Sotto sequestro anche carta stagnola, una bilancia elettronica ed un bilancino elettronico per la pesatura delle dosi, insieme a due coltelli. Nella sua auto è stato trovato un machete della lunghezza complessiva di 47 cm e 25 di lama, anche questo sequestrato con la contestazione del reato di detenzione abusiva di arma. Il 32enne senegalese, incensurato e regolare sul territorio nazionale, è stato condotto prima negli uffici della polizia scientifica per gli accertamenti del caso e poi presso il commissariato centrale, dove è stato dichiarato in stato di arresto. Il sostituto procuratore di turno ha disposto il collocamento presso il carcere di Piazza Lanza.

Altri controlli hanno portato al rinvenimento di svariati quantitativi di droga, nascosti negli anfratti del quartiere e pronti per essere smerciati all’occorrenza. Tra questi, un involucro di marijuana del peso di 16 grammi, nascosto sotto una panca di legno in via Carro e scoperto grazie al fiuto del cane antidroga. Sotto un tombino all’angolo tra via Buda e via Pistone, è stata rinvenuta una busta in cellophane contenente 101 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione, tutto materiale sequestrato a carico di ignoti.