Nuovi controlli della polizia a San Berillo: trovata droga tra gli anfratti di vecchi edifici

In un'operazione di controllo integrato coordinata dal commissariato di pubblica sicurezza centrale, il quartiere di San Berillo è stato teatro di un'intensa attività di contrasto allo spaccio di droga e di prevenzione dell'illegalità diffusa

Il pattugliamento ha interessato diverse aree tra cui piazza Stesicoro, via VI Aprile, via Buda, via Maddem, via Tezzano, piazza della Borsa e via Archimede. Oltre agli agenti del commissariato centrale, hanno partecipato tre equipaggi del reparto prevenzione crimine "Sicilia Orientale", un'unità cinofila dell'Upgsp e una pattuglia della polizia locale.

Durante i controlli, i poliziotti hanno chiuso tutte le possibili vie di fuga per impedire la fuga degli spacciatori. L'attenzione degli agenti è stata attirata da un giovane catanese di 29 anni, seduto su uno scooter dal quale proveniva un odore di sostanza stupefacente. Grazie al fiuto del cane antidroga "Maui", sono stati ritrovati nel sottosella del motociclo 22 involucri di plastica contenenti marijuana per un peso totale di 106 grammi.

Sul giovane, privo di precedenti penali, è stata trovata una somma di 210 euro, presumibilmente provento dell'attività di spaccio. La droga e il denaro sono stati sequestrati, così come lo scooter, risultato privo di assicurazione. Il 29enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e, su disposizione del Pubblico Ministero, posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza con rito direttissimo.

L'unità cinofila ha inoltre ispezionato altre zone del quartiere, rinvenendo due involucri di hashish per un totale di 73 grammi tra le mura di vecchie case, e 25 grammi di marijuana sotto una porta saldata in via Buda.

L'attività di controllo si è estesa anche alla zona stazione/terminal bus di via Archimede, con verifiche sui bagagli e all'interno dei bus provenienti da tutta la Sicilia, al fine di prevenire borseggi e garantire la sicurezza dei numerosi turisti presenti in città.

Infine, nel quartiere San Cristoforo, i poliziotti hanno effettuato controlli su otto persone per verificare il rispetto degli arresti domiciliari. Complessivamente, sono state identificate 105 persone, di cui 21 con precedenti penali, e controllati 41 veicoli, riscontrando diverse violazioni al codice della strada, tra cui la mancanza di assicurazione, la guida senza patente e senza carta di circolazione.