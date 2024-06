Controlli a San Berillo, droga nascosta in un passeggino e nelle fessure dei muri

Prosegue l'attività di prevenzione e repressione dello spaccio di droga nel rione San Berillo da parte della polizia. Il servizio ha visto preventivamente la chiusura di via Pistone, via Buda e via delle Finanze. Poi l’intera area è stata cinturata per consentire ai poliziotti di addentrarsi nei punti di maggiore aggregazione alla ricerca di sostanze stupefacenti.

Nascondigli "particolari"

I poliziotti hanno rinvenuto, in diversi punti del quartiere, bustine di marijuana, hashish e cocaina. La droga era nascosta in un passeggino che, visto il contesto non certo adatto a bambini, ha attirato l’attenzione di uno degli agenti. La perquisizione ha permesso di trovare, all’interno nel sedile, due involucri contenenti marijuana, del peso rispettivamente di grammi 20,8 e 7,3 grammi. Proseguendo la ricerca negli anfratti e nelle fessure dei muri degli edifici, grazie al fiuto del cane poliziotto “Maui”, scoperti 1 panetto di hashish di 74,50 grammi, 2 bilancini di precisione e 1 involucro di plastica contenente 8,5 grammi di marjuana.

Nel corso del servizio, l’attenzione degli agenti è stata catturata da un abito classico da uomo, ovvero giacca e pantalone in tinta unica, incellofanato ed appeso con una gruccia allo sterzo di uno scooter. Il veicolo, nuovo e abbastanza distante, non avrebbe attirato granché l’attenzione ma la presenza dell’abito ha indotto i poliziotti ad approfondire il controllo anche attraverso il fiuto del cane: nel parafango della ruota posteriore, alcuni involucri già suddivisi di marijuana, per un peso di grammi 6,9. Lo scooter non è risultato di provenienza furtiva e sono in corso accertamenti sul proprietario, residente proprio in quella zona. Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata.

Posti di controllo

Questo controllo, fa seguito a quello che ha avuto luogo qualche giorno fa, predisposto con l’ausilio del consorzio per la raccolta dei rifiuti, per la rimozione di alcune tende da campeggio posizionate sulla pubblica via all’interno dello stesso quartiere. Infine, grazie al concorso di tre equipaggi del reparto prevenzione crimine della Sicilia orientale, sono stati istituiti posti di controllo in via Sturzo, in via Maddem angolo via Ventimiglia al fine non solo di garantire il controllo circa l’osservanza delle norme di circolazione stradale, ma anche per prevenire, specie in orario serale, la consumazione di reati predatori come furti di auto e su auto, nonché rapine e scippi. In via VI Aprile poi sono stati istituti ulteriori posti di controllo, anche dal lato di via Tezzano, visti alcuni casi di degrado notturno segnalati ed episodi di reati predatori. Complessivamente sono state fermate 96 persone, di cui 25 straniere, monitorati 48 veicoli ed elevate 2 contravvenzioni al codice della strada, una per omessa revisione e una per guida in corsia riservata a mezzi pubblici.