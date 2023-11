Controlli antidroga a San Cristoforo, perquisizioni e controlli dei carabinieri

Nella serata di ieri oltre 30 carabinieri dell’Arma di piazza Dante, della compagnia di intervento operativo – C.I.O. – del 12° reggimento “Sicilia” e del nucleo carabinieri cinofili di Nicolosi, di propria iniziativa, secondo le direttive emanate dal comando provinciale di Catania, hanno messo in atto un articolato servizio coordinato di controllo del territorio tra le vie del popoloso quartiere di San Cristoforo.

In una prima fase delle attività, le pattuglie impiegate hanno eseguito numerosi posti di controllo lungo la via Plebiscito, via Concordia, via della Regione, piazza Caduti del Mare e piazza Palestro, sanzionando 20 automobilisti per varie violazioni al codice della strada, per un importo complessivo di oltre 7.000 euro. Per 7 di loro è scattato anche il sequestro del veicolo per mancanza di assicurazione e guida senza casco. Contestualmente alle verifiche di natura amministrativa, il cane antidroga ha poi passato al setaccio le automobili e i motocicli di volta in volta fermati, fiutando in più di una circostanza tracce di stupefacente.

Per questo motivo, i carabinieri hanno poi approfondito il controllo attraverso perquisizioni personali e veicolari, al fine di scongiurare che persone sotto l’effetto di droghe potessero mettersi alla guida.

In una seconda fase, altri equipaggi dell’Arma hanno nel frattempo operato nelle vie secondarie del quartiere, eseguendo 30 controlli ad altrettanti soggetti sottoposti agli arresti o detenzione domiciliari, per prevenire evasioni e garantire il rispetto delle prescrizioni imposte. L’obiettivo principale di questi continui servizi da parte dell’Arma dei Carabinieri di Catania, è quello di migliorare il decoro e la sicurezza, reale e percepita, del quartiere “San Cristoforo” attraverso la prevenzione ed il contrasto anche delle più basilari forme di illegalità diffusa, in modo da far sì che il rispetto delle regole possa garantire il libero esercizio dei diritti dei cittadini di quella comunità.