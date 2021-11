Controlli ai detenuti posti ai domiciliari, denunciato il proprietario di un appartamento affittato in nero

Gli agenti del commissariato di Librino hanno rintracciato e posto agli arresti domiciliari il pregiudicato M.A. di 53 anni. E' stato accertato che l’uomo abita, da circa 6 anni, in una casa senza un regolare contratto di affitto, pagando un canone pari a 280 euro in nero ad un dipendente pubblico, intestatario dell’immobile. Nel corso dell'attività, i poliziotti hanno anche notato un cantiere edile per la realizzazione abusiva di un ulteriore piano, posto sopra l'abitazione del detenuto. Dall’immediata attività investigativa, è emerso che il responsabile della costruzione abusiva è sempre il proprietario dell’appartamento, individuato e denunciato in stato di libertà per il reato di abuso edilizio. Sono stati effettuati altri controlli nei riguardi di pluripregiudicati sottoposti a misure restrittive, a seguito dei quali è stato denunciato un uomo di 32 anni per il reato di evasione e di occupazione di edificio pubblico: è stato sorpreso fuori casa ed è stato anche accertato che abita in un immobile di proprietà del Comune di Catania, occupato abusivamente assieme alla compagna, anche lei indagata per occupazione di edificio pubblico.