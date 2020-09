Adrano, segnalato alla prefettura un assuntore di marijuana

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio contro la vendita e il consumo di sostanze stupefacenti, gli agenti del Commissariato di Adrano hanno segnalato al prefetto un 27enne adranita. Tale norma prevede sanzioni amministrative nei confronti di coloro che detengono sostanze stupefacenti o psicotrope per farne uso personale. L’uomo, infatti, è stato controllato in una via del centro cittadino mentre era fermo, a piedi, e trovato in possesso di marijuana, rinvenuta all’interno della tasca dei jeans e divisa in quattro involucri in lamina d’alluminio. Pertanto, si è proceduto alla contestazione immediata. Sulla sostanza stupefacente, inoltre, verranno eseguiti degli esami tossicologici i cui esiti verranno riferiti al prefetto che adotterà eventuali provvedimenti.

