Il titolare di un panificio del Borgo rubava energia elettrica per risparmiare in bolletta

Gli agenti del commissariato Borgo Ognina e del reparto prevenzione crimine Sicilia Orientale, con il supporto di pattuglie della polizia Locale, hanno effettuato una capillare attività di pattugliamento in piazza Lincoln, via Torino, via Vincenzo Giuffrida e piazza Michelangelo. Sono state controllate anche alcune attività commerciali, tra cui un panificio. I poliziotti ed i tecnici dell’Enel hanno accertato, in particolare, che il contatore era stato manomesso ed il calcolo dell’energia elettrica utilizzata nell’attività era quindi alterato. Il titolare del panificio, un 46enne, è stato arrestato in flagranza di reato e dovrà risarcire la società erogatrice del servizio elettrico, rimborsando quanto dovuto.

Nel corso di un altro accertamento effettuato in un chiosco bar di via Torino è emerso, invece, che il suolo pubblico era stato occupato irregolarmente con tavoli e sedie poste sul marciapiede. Il gestore dell'attività ha ricevuto una sanzione per la violazione specifica riscontrata. Infine, una multa è arrivata anche ad un venditore ambulante di prodotti ortofrutticoli. Durante le attività svolte sono state identificate 81 persone e controllati 33 veicoli, con la contestazione di 18 sanzioni al codice della strada, alcune delle quali per mancanza di copertura assicurativa. Le multe ammontano, in totale, a circa 20mila euro.