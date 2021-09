Controlli anti Covid, sanzionati e chiusi due locali: dipendenti senza mascherine

Sono stati diversi i controlli effettuati lo scorso 10 settembre della polizia amministrativa per verificare il rispetto delle norme anti contagio. Alla fine del servizio sono stati sanzionati e chiusi due locali. Nello specifico al titolare di un bar, nella zona “Acquicella”, è stata contestata la violazione alla normativa Covid-19. All’interno dell'attività vi erano 2 dipendenti che non indossavano le mascherine. Per tali violazioni, il responsabile e i dipendenti sono stati sanzionati con l’applicazione della multa di 400 euro ed è stata anche applicata la sanzione accessoria della chiusura per giorni 5 dell’esercizio.

Analoga infrazione è stata rilevata in un bar della zona San Cristoforo ma, in questo caso, al titolare è stata irrogata una sanzione di 800 euro, a causa del fatto che il

dipendente trovato a servire alimenti senza l’uso della mascherina era recidivo. All’addetto alla somministrazione è stata comminata la sanzione di 400 euro. Come nel caso precedente, anche in questo caso è stata disposta la chiusura per 5 giorni.