Bici elettriche e monopattini, nuovi controlli contro le modifiche illegali

Nella giornata di ieri,gli agenti della polizia stradale e della questura di Catania, con il supporto tecnico di personale appartenente al gruppo specializzato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- DGt del Sud-sede di Bari e del Centro prova autoveicoli di Catania, ha effettuato dei nuovi controlli su bici o scooter elettrici modificati in centro storico. I mezzi a due ruote fermati sono stati sottoposti a una verifica approfondita, mediante utilizzo del banco prova velocità, grazie al quale è stato possibile stabilire anche la velocità massima di fatto raggiungibile. I veicoli a pedalata assistita consentiti sono solo quelli dotati di un motore ausiliario elettrico, con potenza nominale continua massima di 0,25 kw, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima, se il ciclista smette di pedalare. Perché quindi si possa parlare di bicicletta elettrica a pedalata assistita è necessario che il veicolo si muova esclusivamente utilizzando i pedali, anche nel caso in cui esista un motore ausiliario che faciliti la pedalata.

E' stata riscontrata la presenza massiccia di mezzi non conformi alle disposizioni in materia: 9 su 17 sono risultati irregolari e, pertanto, i conducenti sono stati sanzionati amministrativamente e i veicoli sottoposti a sequestro ai fini della confisca. Inoltre, per bici e monopattini trasformati in veri e propri ciclomotori, sono scattate altrettante contravvenzioni sulla scorta delle disposizioni che il codice della strada prevede nel caso di circolazione su pubblica via: patente di guida, l’uso del casco protettivo, l’immatricolazione e quindi la targa e l’assicurazione. Il servizio, svolto in area a traffico controllato, è stato commentato con favore da molti passanti ed ha riscosso l’interesse dei ciclisti, tanto che taluni hanno richiesto di sottoporre a controllo il proprio mezzo. Si è riscontrato infatti che, in alcuni casi, il proprietario non era stato informato dal rivenditore delle sue specifiche caratteristiche e, pertanto, non aveva provveduto alla necessaria immatricolazione e ad ogni altra necessaria incombenza.