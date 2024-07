La questura avvia i pattugliamenti delle vie del centro con le bici elettriche

La questura di Catania ha potenziato la sua presenza nei quartieri del centro storico di Catania con un servizio innovativo: le pattuglie in bici elettrica. Questa mattina, oltre alle volanti e agli altri equipaggi impegnati nel controllo del territorio, gli agenti della questura hanno iniziato a pattugliare le strade con bici elettriche. Il questore di Catania ha voluto questo servizio, per assicurare una presenza più dinamica e veloce, soprattutto nelle aree del centro storico caratterizzate da vicoli stretti e strade affollate nei fine settimana. Le bici elettriche, già usate anche a Caltagirone, permettono agli agenti di raggiungere rapidamente zone altrimenti difficili da coprire con i veicoli tradizionali.

Le pattuglie in bicicletta hanno permesso di pattugliare una vasta area, inclusi il parco Bellini e le principali piazze della città,oltre a tutti i luoghi frequentati da cittadini e turisti. Questo ha facilitato il contatto diretto con i titolari di esercizi commerciali e i residenti, permettendo di raccogliere segnalazioni e richieste di informazioni in modo più efficace. Il nuovo servizio rafforza il concetto di prossimità, creando un dialogo diretto tra la polizia e la comunità. Gli agenti in sella hanno potuto realizzare un contatto più frequente con il pubblico, aumentando il senso di sicurezza tra i cittadini.