Controlli straordinari nel Calatino, due denunce e sanzioni al codice della strada

Nel fine settimana, i carabinieri della compagnia di Caltagirone, hanno realizzato dei servizi di controllo del territorio nei Comuni di San Cono e di San Michele di Ganzaria, finalizzati al contrasto dell’illegalità diffusa, con particolare attenzione ai cosiddetti reati predatori. Nell’ambito del servizio sono stati effettuati numerosi posti di controllo, che hanno punteggiato sia l’interno dei centri cittadini, che le arterie stradali che collegano i comuni alla città di Caltagirone, controllando nel complesso 24 persone e 19 veicoli.

Contemporaneamente, anche grazie all’ausilio dei carabinieri giunti in rinforzo dal reparto C.I.O. del 12° Reggimento “Sicilia”, sono stati verificati 5 esercizi commerciali tra bar, pub e ristoranti. Tra le persone fermate, un giovane 14enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per il reato di “porto di armi od oggetti atti ad offendere”, in quanto aveva con sé un coltello a serramanico, lungo 11,5 cm e con una lama di 9 cm, di cui è vietato il porto. L’arma bianca è stata sottoposta a sequestro.

Anche un 35enne, di Catania, è stato denunciato alla locale Autorità Giudiziaria in quanto è stato notato da una “gazzella” che pattugliava le strade, armeggiare nei pressi di un furgone regolarmente parcheggiato su pubblica via. Immediatamente bloccato nonostante avesse cercato di nascondersi tra i veicoli fermi in sosta, è stato trovato in possesso di chiavi inglesi, chiavi esagonali, ovvero strumenti atti a sforzare serrature, con l’evidente intento di rubare il predetto furgone. L’uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine anche per reati simili, è stato denunciato per il reato di “possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli”.

Nel corso del servizio, anche i controlli alla circolazione stradale, per prevenire soprattutto quelle condotte di guida irresponsabili, che possono mettere a repentaglio la sicurezza degli utenti. In tale contesto, sono state comminate nel complesso 9 sanzioni amministrative per mancanza di copertura assicurativa, mancanza di revisione e circolazione con patente d guida di stato estero non convertita, per un ammontare complessivo di 4.500 euro, con il contestuale ritiro di una patente.