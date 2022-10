Controlli a Caltagirone, due denunce per guida sotto l’effetto di alcol e droga

I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Caltagirone, insieme ai colleghi delle stazioni di Caltagirone e Granieri, hanno effettuato un servizio coordinato “a largo raggio”, volto al contrasto dell’illegalità diffusa. In tale ambito, i militari dell’Arma hanno concentrato la loro attenzione nel territorio del comune di Caltagirone ed in particolare nei luoghi di maggiore aggregazione dei giovani, dispiegando il dispositivo di controllo nella zona nuova della città, tra le vie Madonna della Via e via Mario Milazzo.

Durante le attività, sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per “guida in stato di ebrezza” e “guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti” due giovani entrambi di Caltagirone.

I due, fermati alla guida delle rispettive autovetture, hanno sin da subito manifestato evidenti sintomi da abuso di alcool e droga, venendo nell’immediatezza pertanto sottoposti all’alcool test, che ha evidenziato un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5g/l. I due, sottoposti altresì presso una struttura ospedaliera al test per l’accertamento dell’assunzione di sostanze stupefacenti, sono risultati entrambi positivi alla voce “cocaina” motivo per cui gli operanti oltre alla denuncia hanno proceduto per loro al ritiro della patente di guida. In tale contesto operativo, i Carabinieri hanno altresì operato perquisizioni personali, tra gli altri, nei confronti di tre giovani (uno di Licodia Eubea (CT) e due di Grammichele(CT)), già noti alle Forze dell’Ordine, trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente e pertanto segnalati, quali assuntori, alla locale Prefettura.