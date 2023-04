Un 51enne aveva in auto sette dosi di cocaina ed in casa pistola non registrata: arrestato

I carabinieri della Compagnia di Caltagirone e del 12esimo reggimento Sicilia hanno realizzato alcuni servizi di controllo del territorio su disposizione della Prefettura, collaborando con guardia di finanza e polizia locale. Interessati dai controlli sia il centro storico che la periferia di Caltagirone: 36 le persone identificate e 21 i veicoli fermati, conla contestazione di 12 contravvenzioni per violazioni al codice della strada. Tra le contestazioni: mancanza di copertura assicurativa, mancata revisione e guida senza patente, per un ammontare complessivo di oltre 8 mila euro. Un 21enne ed un 61enne calatini, sono stati denunciati, in quanto recidivi nel biennio, per aver guidato il primo con la patente mai conseguita ed il secondo con patente revocata dalla Prefettura di Catania nel 2022.

Un 51enne di Caltagirone è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina e 645 euro in contanti, che deteneva all’interno del portafoglio, insieme ad un coltello a serramanico presente nell'abitacolo della sua vettura. In casa, all'interno di un cassetto di un comò ed avvolta con un panno, è stata rinvenuta una pistola cal. 8 abusivamente detenuta e mai registrata nelle banche dati. Sia l’arma che il denaro che lo stupefacente sono stati sequestrati, e l’uomo è stato condotto nel carcere di Caltagirone, in attesa dell’udienza di convalida.