Caltagirone, controlli della polizia: particolare attenzione alle zone frequentate dai giovani

Senza soluzione di continuità proseguono a Caltagirone i servizi straordinari di controllo del territorio eseguiti dalla Polizia di Stato, per contrastare la criminalità diffusa e, in generale, le condotte illecite. Nella serata appena trascorsa, attuando le precise direttive del Questore, volte ad un generale rafforzamento delle attività di controllo del territorio, personale del commissariato di pubblica sicurezza di Caltagirone ha svolto numerose verifiche nel centro cittadino. Particolare attenzione è stata riservata alle principali zone di transito di persone e veicoli, nonché alle aree di maggiore aggregazione giovanile ed agli esercizi commerciali.

Durante l’esecuzione dei servizi, sono stati disposti ed effettuati numerosi posti di controllo, in alcuni punti nevralgici del territorio e sono state identificate 118 persone e controllati 40 veicoli. Nel corso dei servizi, inoltre, personale specializzato ha eseguito controlli amministrativi su 5 esercizi pubblici del centro. All’esito dei controlli, un cinquantenne di Caltagirone è stato denunciato per guida senza patente con la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.

In via Regina Elena, invece, gli agenti impegnati in un posto di controllo hanno fermato un ragazzo, il cui atteggiamento era sembrato sospetto. Il giovane, anche durante la verifica dei documenti, ha avvalorato e rafforzato i sospetti su di lui, mostrandosi agitato e nervoso. Per questo, gli agenti, intuendo che il giovane nascondesse qualcosa, hanno approfondito il controllo, perquisendolo e, così, a conferma dei sospetti, hanno rinvenuto sulla sua persona un coltello a serramanico ed un quantitativo di sostanza stupefacente, destinato al suo consumo personale. Il giovane, un ventenne di Caltagirone, è stato denunciato per possesso di armi e segnalato all'autorità amministrativa per uso personale di sostanza stupefacente.