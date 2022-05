Continuano i controlli dei carabinieri nei cantieri: altre due denunce

I carabinieri di Mascali e Riposto, coadiuvati da quelli del Nil di Catania, hanno effettuato l’ispezione di due cantieri aperti nei rispettivi territori. In entrambi i casi i militari hanno riscontrato carenze sotto il profilo della sicurezza, denunciando a Mascali, un 66enne del posto, amministratore unico della ditta esecutrice dei lavori di realizzazione di un fabbricato per aver detenuto piano operativo sicurezza non idoneo e per non aver assicurato, durante i lavori di cantiere, la viabilità delle persone e dei veicoli.

A Riposto, invece, un 59enne della provincia di Agrigento, direttore tecnico della ditta esecutrice dei lavori di completamento di un edificio e della pensilina fotovoltaica del parcheggio annesso, per non aver adottato idonee protezioni sul ponteggio metallico e in altre zone di lavoro a tutela degli operai. Complessivamente sono state elevate ammende per oltre sei mila euro.