Ispezioni nei cantieri edili di Biancavilla e Santa Maria di Licodia: tutti gli operai controllati erano in regola

Nell’ambito dei controlli straordinari nel settore edile disposti dal comando generale, anche i carabinieri delle stazioni di Biancavilla e Santa Maria di Licodia, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, hanno eseguito degli specifici controlli in alcuni cantieri, finalizzati alla verifica dell’osservanza delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e lavoro sommerso . Le ispezioni hanno interessato diversi cantieri, tra cui quelli operanti per la riqualificazione di piazza Sgriccio, nel comune di Biancavilla e del parco comunale di Santa Maria di Licodia. E' stato denunciato un 30enne di Biancavilla, amministratore unico di una ditta del paese, per "mancanza misure di sicurezza idonee a garantire il movimento ed il transito delle persone" nel cantiere installato a Biancavilla. I controlli hanno consentito di identificare 13 lavoratori, tutti regolari. Le inosservanze rilevate comporteranno il pagamento di sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 1.474 euro.