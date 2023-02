Acireale, 13 mila euro di multa per un rivenditore di prodotti ittici all'ingrosso con 3 dipendenti in nero

I carabinieri della compagnia di Acireale ed i colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Catania hanno realizzato un servizio a largo raggio per il controllo delle persone ristrette agli arresti domiciliari e delle attività commerciali in relazione alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Ad Acireale i militari si sono recati presso una rivendita di prodotti ittici all’ingrosso ed al minuto denunciandone il titolare 40enne, già noto alle forze dell’ordine, per “violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro”. In particolare, l’uomo avrebbe omesso di far sottoporre tre dipendenti, tra l’altro privi di regolare assunzione, alla visita medica preventiva ed obbligatoria di idoneità alla mansione. I carabinieri gli contestano anche di non aver provveduto alla loro formazione professionale sui rischi derivanti dall’attività lavorativa. Nei suoi confronti sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 13 mila euro, disponendo la sospensione temporanea dell’attività commerciale.

Nel comune di Pedara i militari hanno arrestato un 47enne che, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, non è stato trovato nella propria abitazione del centro cittadino. Le ricerche dei militari hanno poi consentito di ritrovarlo presso l’abitazione di alcuni vicini di casa, in cui - a suo dire - era entrato "per chiedere una sigaretta". I carabinieri hanno quindi ricondotto il 47enne presso il suo domicilio e l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto.