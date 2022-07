Caltagirone, nei primi mesi estivi controllate 3300 persone

I carabinieri della compagnia di Caltagirone, nell’ambito dei servizi predisposti dal comando provinciale di Catania, in questi primi mesi estivi hanno attuato una serie di attività finalizzate al contrasto dell’illegalità diffusa ed in particolare alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada, in tutta la giurisdizione del comando. I militari hanno effettuato 989 servizi di controllo, tra pattuglie e perlustrazioni ed altrettanti posti di blocco, identificando oltre 3.300 persone, verificando più di 2.600 veicoli e sequestrando 20 automezzi. Sono in totale 66 le persone denunciate, 11 le armi e 91 le munizioni poste sotto sequestro, insieme ad oltre 1 chilo di esplosivo. Sono state elevate 204 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, per un importo complessivo di circa 94mila euro.