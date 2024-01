Controlli dei carabinieri, 3 denunce: fermati un ricettatore e un automobilista sotto effetto di cocaina

Contrasto ai fenomeni criminali di illegalità diffusa e verifica del rispetto delle norme imposte dal Codice della Strada, questi sono stati gli obiettivi prioritari dei controlli che hanno riguardato le zone del calatino. In particolare, i carabinieri di Caltagirone, di propria iniziativa e con il supporto del 12° reggimento “Sicilia”, hanno intensificato le attività di prevenzione dei reati nei comuni di Caltagirone e Grammichele, sia potenziando il pattugliamento delle zone di maggiore aggregazione, sia effettuando una serie di perquisizioni per la ricerca di armi e droga.

I militari del nucleo radiomobile hanno fermato, in via Vittorio Emanuele di Caltagirone, un 20enne del posto che, in piena notte, è stato sorpreso a bordo di uno scooter Piaggio Liberty privo della targa. All’esito dei successivi accertamenti, è risultato che il mezzo era stato rubato, con denuncia sporta ai carabinieri di Acireale nel 2017. Il 20enne è stato, quindi, denunciato per “ricettazione” alla competente Autorità giudiziaria ed il ciclomotore sequestrato per la successiva restituzione al proprietario. Stessa sorte è toccata ad un 24enne di origini senegalesi che, a Grammichele, è stato denunciato dai carabinieri. I militari infatti, intorno alle ore 23.00 sulla via Garibaldi, mentre erano fermi per un posto di controllo, hanno visto un uomo che stava camminando quando ad un tratto, probabilmente dopo aver notato la presenza della pattuglia dell’Arma, deviava improvvisamente il percorso.

L’equipaggio, quindi, insospettito dal cambiamento di percorso, lo ha raggiunto e fermato e, percependone lo stato di agitazione, ha proceduto a perquisirlo, trovando nella tasca anteriore destra del suo pantalone un coltello a serramanico della lunghezza di oltre 15 centimetri. L’uomo è stato, pertanto, denunciato all’Autorità giudiziaria per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

Per quanto riguarda le attività su strada, sono stati organizzati diversi posti di controllo nelle aree di interesse, saturando i più importanti assi viari per contrastare soprattutto quelle condotte indisciplinate di guida, che possono creare un serio pericolo per la sicurezza pubblica, nonché per automobilisti e pedoni. All’esito dei controlli i carabinieri, quindi, per guida in stato di alterazione psicofisica, hanno denunciato un autotrasportatore 49enne di Vittoria che stava guidando il proprio veicolo sotto l’effetto di cocaina. Sono stati inoltre segnalati alla Prefettura di Catania, quali assuntori di sostanze stupefacenti, due uomini di 19 e 38 anni, trovati in possesso di modiche quantità di marijuana per “uso personale”. Nel corso del servizio coordinato, inoltre, le pattuglie hanno fermato oltre 48 veicoli e identificato 65 persone, elevando più di una dozzina di sanzioni amministrative (mancata copertura assicurativa e revisione periodica, guida senza casco, cintura e patente), per un totale di 13.650,00 euro.