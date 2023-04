Weekend di controlli anche tra le strade di Caltagirone, sanzioni complessive per 65 mila euro

I carabinieri della Compagnia di Caltagirone hanno messo in atto nuovi controlli del territorio, in orario diurno e notturno. Sono stati effettuati numerosi posti di blocco che nei quartieri Acquanuova e Neve, ma anche in zone più periferiche come Semini, Musicisti e Minosse. Sono state identificate 320 persone e controllati 175 veicoli. Gli articoli del codice della strada maggiormente contestati sono stati guida senza patente o mancanza di copertura assicurativa, con sanzioni amministrative per più di 45 mila euro. Molte le mancate revisioni, il mancato uso di cinture di sicurezza ed i casi di guida con patente scaduta. Queste ultime sanzioni amministrative ammontano a circa 20 mila Euro.