Controlli sullo sfruttamento del lavoro: denunciata coppia di romeni

I carabinieri di Paternò con i colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro, hanno denunciato una coppia di coniugi romeni, di 39 anni e 41 anni per "violazioni connesse agli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, nonché del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro."

La coppia di romeni, presidente e vice presidente di una società cooperativa di Paternò, facendo leva sullo stato di necessità di due lavoratori extracomunitari, avrebbero lucrato sui loro compensi, con relativo pagamento a cottimo che si aggira tra i 30 e i 35 euro al giorno, retribuzione non conforme a quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro che prevede un salario minimo di 65 euro giornalieri.

Durante un'ispezione sono stati sottoposti a verifica amministrativa 10 lavoratori occupati nell’azienda facente capo ai coniugi, operazione che ha consentito ai militari di appurare come quattro di essi prestassero la loro attività in nero, motivo per il quale ai due sono state contestate anche 4 sanzioni per 16mila euro e ammende per 8mila euro con il conseguente recupero di 6mila euro di contributi dovuti all'Inps e all'Inail. Nel corso delle verifiche è emerso anche che il conducente di un veicolo adibito al trasporto dei lavoratori, fermato su strada nei pressi della località Ciappe Bianche, - dove ha sede un agglomerato di lavoratori che vivono in una tendopoli - girava senza copertura assicurativa. Il conducente è stato sanzionato con una multa per di 800 euro e il furgone è stato sequestrato.

"I servizi sul fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori disposti dal comando provinciale, in sinergia con i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro - continueranno per tutta la campagna agrumicola ed hanno già portato, solo nell’ultimo anno, a importanti risultati operativi", informano i militari dell'arma. "Nelle oltre 30 aziende controllate, è stata infatti accertata la presenza di oltre 40 lavoratori irregolari e 37 in nero, tra cui 6 cittadini extracomunitari. In aggiunta, all’esito di mirate attività info-investigative, il N.I.L ha altresì effettuato 2 arresti in esecuzione di un ordine di custodia cautelare emesso dal G.I.P. del Tribunale di Catania e 3 denunce per caporalato, a cui si sommano altri 4 deferimenti per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro", concludono.