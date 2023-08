"Furbetti" del contatore e parcheggiatori abusivi: controlli a tappeto dei carabinieri

I carabinieri della compagnia di Catania piazza Dante, supportati dai colleghi della compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, da personale della polizia Locale e personale “Enel”, sono stati impegnati in un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi e del furto di energia elettrica, nelle zone del centro storico e del lungomare catanese, riscontrando che 6 abitazioni erano allacciate direttamente alla rete elettrica pubblica.

Inoltre, tra la via Dusmet e piazza Alcalà, i carabinieri hanno scovato 6 posteggiatori abusivi che pretendevano un compenso dagli automobilisti per parcheggiare in stalli pubblici: tutti sono stai sanzionati per 4.600 euro circa, con sequestro delle somme di denaro che erano nella loro disponibilità, perché riconducibili all’attività illegale. Infine sono stati controllati 31 veicoli e 49 persone e sono state elevate 12 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada (mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancata esibizione di documenti di guida e di circolazione, guida senza patente), per un totale di circa 5.000 euro.