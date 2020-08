Controlli a tappeto sulla movida: scoperti dipendenti in nero e alimenti non tracciati

Proseguono i controlli dei carabinieri della compagnia di Piazza Dante, con il supporto dei colleghi del Nas e del Nil di Catania, nei luoghi della movida catanese. L’attività dei militari ha riguardato gli esercizi commerciali compresi nel quadrilatero tra la via Umberto, la via Etnea, le Piazze Stesicoro e Vittorio Emanuele.

In particolare i militari, hanno verificato l'attuazione delle misure volte al “distanziamento sociale” e all'utilizzo della mascherina protettiva. L’attività ispettiva, comunque, ha accertato in due locali il mancato rispetto delle specifiche normative per il “distanziamento sociale” tra gli avventori, contestandone le violazioni ai proprietari ed elevando così nei loro confronti una sanzione di 400 euro, nonché disponendo un giorno di chiusura per gli esercizi commerciali. In uno dei due casi, poi, il titolare è stato denunciato per aver installato un impianto di videosorveglianza interna con diretto controllo sui dipendenti, senza però aver chiesto l’autorizzazione all’ospettorato del lavoro di Catania.

In questo locale, inoltre, è stata rilevata la presenza di un lavoratore “in nero” e di altri due “irregolari” in quanto prestavano la loro attività in difformità al contratto di lavoro collettivo nonché, anche, la presenza di 12 kg. di prodotti ittici e carni posti sotto sequestro poichè privi della prevista tracciabilità. Nel complesso sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 5.000 euro.