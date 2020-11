Controlli anti-Covid a Mineo e Militello, multati un bar e un centro scommesse

I carabinieri delle stazioni di Mineo e Militello hanno svolto alcuni specifici controlli anti-Covid nei confronti di quelle attività commerciali che, per loro finalità, favoriscono l’aggregazione sociale. Nel territorio di Mineo i militari hanno proceduto ad elevare una sanzione amministrativa, con contestuale chiusura temporanea per 5 giorni, nei confronti del titolare di un bar di Piazza Buglio, che aveva disatteso gli obblighi imposti per ciò che concerne l’obbligo di mantenimento della distanza sociale tra gli avventori. Nel comune di Militello hanno multato il titolare di un centro scommesse di via Angelo Majorana che, nello specifico, non aveva ottemperato all’obbligo di sospensione della propria attività, che è stata conseguentemente interrotta dai militari.

