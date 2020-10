Coronavirus e movida: controlli dei carabinieri in via del Rotolo

I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno attenzionato ancora una volta via del Rotolo, frequentata in particolar modo nel weekend da moltissimi ragazzi e famiglie catanesi. Le giostre ed i camion dei panini sono tradizionali attrazioni della zona, già in passato interessata da analoghi controlli sul rispetto delle normative anti-Covid e sui reati generici o infrazioni al codice della strada. Il Capitano della Compagnia di piazza Dante, Roberto Martina, ha guidato una squadra composta anche dai militari del Nas, dal personale specializzato dell'Asp e dai motociclisti del gruppo Radiomobile oltre che dai colleghi della caserma di Ognina.

"L'ultimo decreto della Regione Siciliana - spiega - obbliga i cittadini ad indossare la mascherina anche nei luoghi aperti, evitando qualsiasi forma di assembramento. L'accorato appello che rivolgiamo a tutti i catanesi è quello di tenerla sempre con se' rispettando inoltre il necessario distanziamento sociale. I nostri controlli in questa fase sono prettamente rivolti alla sensibilizzazione e devo dire che le persone apprezzano in linea generale, chiedendoci di essere sempre presenti. Il risultato è tangibile, anche perchè la percentuale di mascherine indossate è salita notevolmente". Le sanzioni pecuniarie vanno dai 400 ai 1000 euro. L'obiettivo prioritario dell'Arma e delle altre forze impegnate nel quadro delle attività ispettive coordinate dalla Prefettura di Catania è comunque quello prevenire il diffondersi del virus.