Controlli dei carabinieri, denunciati una donna ubriaca alla guida e un uomo con un coltello

I carabinieri delle stazioni di Acireale ed Aci Catena, supportati dal 12° Reggimento Sicilia, hanno attuato un dispositivo di controllo, che ha concentrato l’attenzione soprattutto nelle zone dei centri urbani di maggiore aggregazione. Posti di controllo rinforzati lungo le principali vie d’accesso ai centri abitati e nei pressi degli svincoli stradali. Durante le diverse perquisizioni, tre giovanissimi del posto, sorpresi con delle dosi di stupefacente, sono stati segnalati quali “assuntori” alla Prefettura. I carabinieri hanno sequestrato 0,5 grammi di cocaina e 0,4 grammi di crack. Al termine di analoghi controlli i carabinieri di Guardia Mangano hanno denunciato un 36enne giarrese per “porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”. L’uomo, controllato mentre camminava in via Birago, è stato perquisito e trovato con un coltello nascosto negli indumenti. Il coltello, della lunghezza totale di 19 cm, di cui 8 di lama, è stato sequestrato.

Un equipaggio del nucleo radiomobile di Acireale è poi intervenuto, in coordinamento con la centrale operativa, a seguito di un incidente autonomo provocato da una 36enne catanese nel corso del quale la donna ha anche danneggiato altri 3 veicoli parcheggiati ai margini della carreggiata. Nella circostanza, la 36enne è stata denunciata dai carabinieri per “guida in stato di alterazione psicofisica” in quanto sorpresa alla guida della sua auto, una Renault Twingo, in evidente stato di ebbrezza. Dagli accertamenti effettuati infatti è risultato come la donna si sia posta alla guida dell’autovettura con un tasso alcolemico pari a 1,66 gr/L, ben oltre il limite consentito, nonché sotto l’effetto di cannabinoidi.

Nell’ambito dei mirati servizi di prevenzione disposti dal comando provinciale di Catania, volti a monitorare le persone sottoposte a restrizioni della libertà personale presso il proprio domicilio, gli operanti ne hanno controllati, tra gli altri, una decina per i quali è stata riscontrata la regolare presenza in casa Al termine infine dei controlli alla circolazione stradale, effettuati a margine dei risultati operativi conseguiti, sono state identificate una cinquantina di persone e controllati una ventina di veicoli in transito, accertando una decina di violazioni al codice della strada (omessa copertura assicurativa, circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale e omessa revisione periodica). I militari dell’Arma hanno proceduto, nella circostanza al sequestro amministrativo di un veicolo.