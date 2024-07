Controlli sul lungomare e nel centro storico: due persone segnalate per possesso di droga

Nell'ambito delle attività finalizzate a prevenire la diffusione di ogni forma di illegalità, i carabinieri della compagnia di piazza Dante, supportati dai colleghi del 12° Reggimento "Sicilia", hanno svolto un servizio di controllo straordinario nel centro storico di Catania e sul lungomare.

I militari, in particolare, hanno focalizzato la loro attenzione al contrasto dello spaccio di droga, effettuando perquisizioni su persone e mezzi durante i posti di controllo. Durante il controllo di un veicolo guidato da un 26enne di Catania, una Ford Fiesta, i carabinieri hanno trovato nel cruscotto una dose di marijuana. L'uomo, già nervoso al controllo iniziale, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti e la sua patente di guida è stata ritirata.

Un altro giovane di 25 anni, invece, è stato trovato in possesso di due sigarette artigianali contenenti marijuana. Anche per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura e il ritiro della patente. Oltre al contrasto allo spaccio, i carabinieri hanno effettuato 37 controlli su auto e 17 persone per contrastare le condotte di guida irresponsabili che possono mettere a rischio la sicurezza pubblica.