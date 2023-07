Carabinieri, controlli in centro: sanzioni agli abusivi

I carabinieri, insieme agli agenti della polizia locale e ai tecnici di E-Distribuzione hanno svolto un’attività di controllo nel centro storico. in particolare mirata a reprimere fenomeni di criminalità comune e abusivismo commerciale. I militari hanno ispezionato una rivendita di bombole di gas in viale Mario Rapisardi, denunciandone la titolare per averne detenute un quantitativo superiore a quello previsto dalla norma.

Una pizzeria di quella stessa zona è stata multata per 5mila euro per occupazione abusiva di suolo pubblico. Stessa sanzione anche per un panificio nelle vicinanze. Posti di controllo anche lungo i principali assi viari e i luoghi maggiormente esposti sotto il profilo della sicurezza pubblica.