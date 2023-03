Controlli dei carabinieri a Librino, multe salate per gli ambulanti irregolari

I carabinieri della Compagnia di Fontanarossa e del 12° Reggimento Sicilia, con l’ausilio di personale della polizia locale di Catania e dell’Asp, , sono stati impegnati in un servizio di controllo a Librino. Particolare attenzione è stata posta al commercio abusivo sulle aree pubbliche. Sei venditori ambulanti di alimenti sono stati raggiunti da sanzioni amministrative per un importo complessivo di 22.810 euro. Vendevano alimenti senza le autorizzazioni amministrative e senza i requisiti professionali specifici. E' stata contestata anche l’occupazione abusiva della sede stradale attraverso il posizionamento permanente dei banchi di vendita, sui quali i militari hanno trovato esposti complessivamente 95 kg di prodotti ittici (per i quali è stata disposta la distruzione)e 140 kg di prodotti di ortofrutta, poi consegnati ad un ente con finalità di beneficenza.

I controlli alla circolazione stradale hanno consentito di "pizzicare" alla guida di un’auto un cittadino sprovvisto della patente di guida, poiché mai conseguita. L’uomo, recidivo nell'ultimo biennio, è stato quindi denunciato per “guida senza patente” e l'auto è stata sequestrata ai fini della confisca. Sono state identificate una novantina di persone e controllati una settantina di veicoli, elevando sanzioni amministrative per violazioni al codice della stada (mancata copertura assicurativa e/o revisione periodica, guida senza casco protettivo) per un importo complessivo di quasi 9 mila euro, il sequestro amministrativo o fermo di 5 messi ed il ritiro di 5 carte di circolazione.