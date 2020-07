Lungomare, controlli a tappeto dei carabinieri: sanzionati 3 posteggiatori abusivi

Controlli a tappeto dei carabinieri sul lungomare, specie nella zona che va piazza Europa ad Ognina, con particolare attenzione tra piazza Nettuno e via del Rotolo. In particolare, ieri sera, i militari hanno svolto ìun’opera di sensibilizzazione per il rispetto delle misure anti contagiom del distanziamento sociale e verificando l'attuazione delle disposizioni da parte dei gestori dei numerosi esercizi commerciali - tra i quali food trucks e giostre - per l’utilizzo corretto di mascherine e guanti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso del servizio i carabinieri hanno: identificato e sanzionato 3 posteggiatori abusivi; riscontrato carenze igienico sanitarie nella preparazione di alimenti all’interno di un bar (per cui si è provveduto ad elevare sanzione amministrativa equivalente a mille euro, nonché a segnalarne le mancanze all’autorità sanitaria); identificato 67 persone; controllato 24 veicoli; elevato sanzioni per guida senza patente, senza copertura assicurativa, senza l’utilizzo di cinture di sicurezza e in mancanza di documenti di circolazione.