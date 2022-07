Controlli dei carabinieri a Misterbianco, multa salata per un meccanico che sversava olii esausti

I carabinieri della compagnia di Fontanarossa con il supporto del 12esimo reggimento “Sicilia” e della polizia locale sono stati impegnati in un pattugliamento nella zona di Misterbianco. Il titolare dinun'officina meccanica, un 47enne catanese, è stato denunciato per violazione delle norme in materia ambientale e delle disposizioni del codice della strada.Sono stati riscontrati sversamenti illeciti di oli e liquidi speciali contenuti in 9 motori di auto presenti nell’attività, successivamente sequestrate. Contestualmente si è proceduto al sequestro amministrativo di tutte le attrezzature dell’officina e al titolare è stata comminata la sanzione amministrativa di 5.146 euro per mancanza di segnalazione certificata di inizio attività (scia) e di iscrizione alla Camera di Commercio. Sono stati effettuati controlli alla circolazione stradale che hanno consentito di identificare diverse persone e veicoli, rilevare violazioni al codice della strada per mancata copertura assicurativa o revisione periodica e beccare automobilisti alla guida mentre usavano il telefono cellulare. I carabinieri hanno verificato anche la presenza in casa di persone sottoposte a misure restrittive. Infine, è stata segnalata alla Prefettura una persona trovata in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.