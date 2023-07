Scoperto un meccanico abusivo: per lui multa da oltre 5mila euro e chiusura dell'officina

I militari della compagnia di Fontanarossa, supportati dai colleghi deli nuclei Cio, Nas e dalla polizia locale annonaria, sono stati impegnati nel Comune di Misterbianco in un servizio coordinato contro illegalità diffusa, guida indisciplinata ed abusivismo commerciale. Gli equipaggi delle pattuglie hanno denunciato un 53enne misterbianchese per "esercizio di attività in assenza di iscrizione alla camera di commercio", con una sanzione di 5.164 euro. L'uomo svolgeva abusivamente l’attività di meccanico all’interno della propria officina, ora chiusa con il contestuale sequestro delle attrezzature. Ispezionate anche due bar all’interno di un centro commerciale, i cui titolari sono stati sanzionati con una multa di 1.500 euro ciascuno per aver depositato abusivamente alimenti e bevande in locali non idonei e per la mancata attuazione delle norme di autocontrollo sanitario. Per quanto riguarda i controlli alla circolazione stradale, i carabinieri hanno identificato 35 persone e controllato 18 veicoli, elevando 17 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, per un importo complessivo di 11 mila euro ed il sequestro di 5 auto sprovviste di assicurazione. Tra le sanzioni riscontrate: mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancata esibizione di documenti di guida e di circolazione, guida senza patente.