Movida, controlli a tappeto a Biancavilla: elevate sanzioni per 19 mila euro

I carabinieri della stazione di Biancavilla in sinergia con i colleghi del nucleo operativo della compagnia, lo scorso fine settimana sono stati impegnati in un servizio volto al controllo della “movida” notturna nelle aree di aggregazione dei giovani quali piazza Annunziata e piazza Collegiata, oltre che nelle aree urbane periferiche.

Sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di droga 8 giovani, trovati in possesso di modiche quantità di cocaina, crack e marijuana. Sono state identificate oltre 80 persone e verificati 60 mezzi. Infine sono state elevate 19 contestazioni amministrative per guida sotto l’effetto dell’alcol, mancata copertura assicurativa e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. L’ammontare complessivo delle sanzioni raggiunge quasi 19 mila euro. È scattato il sequestro e il fermo amministrativo per due veicoli nonché il ritiro dei documenti di guida per 2 automobilisti.