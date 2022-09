Paternò, controlli nelle zone della movida: pioggia di sanzioni

I carabinieri della compagnia di Paternò, al termine di un servizio coordinato eseguito nei luoghi di maggiore aggregazione dei giovani, in particolare via Del Progresso e via Delle Rose, finalizzato al controllo della “movida” e delle aree urbane, hanno hanno segnalato tre giovani paternesi trovati in possesso di 5 dosi per complessivi grammi 18 di marijuana, contestato oltre 20 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, tra cui guida senza cintura e senza casco protettivo, per un valore complessivo di 7.500 euro, sottoponendo a fermo amministrativo 2 scooter per guida senza casco e decurtato complessivamente più di 40 punti alle patenti di guida. Infine, sono stati identificati 70 soggetti, controllati 44 veicoli e ispezionati diversi esercizi commerciali della zona.