Controlli dei carabinieri nelle "zone rosse": multe per chi viola le regole

I carabinieri delle Stazioni di Ramacca e Castel di Iudica, nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo delle norme volte a contrastare il diffondersi del Covid-19 nelle "zone rosse", hanno proceduto al controllo dei territori di competenza riscontrando diverse violazioni. A Ramacca sono state sanzionate due persone del posto, una di 43 e l’altra di 56 anni, sorprese a passeggiare in pieno centro abitato senza alcuna valida giustificazione, considerando che, una delle due, ha dichiarato candidamente di esser uscita di casa per bere una birra. A Castel di Iudica è stato sanzionato un 73enne, sorpreso alla guida della propria autovettura in contrada Scaramilli, nonostante fosse stato sottoposto a quarantena precauzionale dall'Asp di Catania a partire dallo scorso 4 gennaio.