Multe per quasi 12mila euro al titolare di un chiosco bar

I carabinieri della Compagnia di Fontanarossa, del reggimento “Sicilia”, con la collaborazione del nucleo ispettorato del lavoro di Catania, del nucleo antisofisticazione e sanità e della polizia locale di Catania, hanno svolto un’attività di contrasto all’illegalità diffusa e di verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e della normativa sulla sicurezza alimentare nella attività commerciali di Misterbianco.

Al termine delle verifiche, il titolare 41enne di un chiosco bar è stato denunciato per violazione dello statuto dei lavoratori e violazione della normativa sulla sicurezza alimentare. Secondo quanto accertato, utilizzava un impianto di videosorveglianza in assenza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali: per questo ha ricevuto una multa da 387 euro. E’ poi scattata la sanzione amministrativa per 11.032 euro perchè è stata accertata la mancanza della registrazione sanitaria, del manuale di autocontrollo haccp, della licenza per sala giochi e della segnalazione certificata di inizio attività (Scia).

Sono poi state effettuate delle ispezioni presso le abitazioni di una trentina di persone sottoposte a misure cautelari, senza riscontrare violazioni. I controlli alla circolazione stradale hanno consentito l’identificazione di una quarantina di persone ed il controllo di una trentina di veicoli. Tra le contestazioni più frequenti: assenza di copertura assicurativa e mancata esibizione dei documenti di guida e di circolazione. Elevati verbali per circa 3mila euro e sequestrati un paio di veicoli.