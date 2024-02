Paternò, controlli nel centro storico: sanzioni per 6 mila euro e un arresto

I carabinieri della compagnia di Paternò hanno predisposto numerosi posti di controllo, in particolare nella centrale piazza Regina Margherita, nota come i “quattro canti”, ma anche in piazza Indipendenza e piazza Umberto, con l’intento di garantire maggiore sicurezza ai paternesi.

In piazza Regina Margherita, nei pressi di un bar, sono stati controllati tre ragazzi 20enni trovati con 8 grammi di marijuana e per questo segnalati alla prefettura come consumatori.

Durante il servizio i militari hanno fermato anche un adranita di 44 anni accusato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, durante precedenti controlli, non era stato trovato in casa, violando così le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. Per il 44enne è scattato l'arresto con custodia in carcere. Numerose, infine, sono state le sanzioni amministrative comminate ai conducenti trovati alla guida di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa o senza revisione. In questo contesto, sono stati controllati 52 mezzi e identificate 74 persone ed elevate multe per oltre 6mila euro.