Controlli dei carabinieri a Ognina: nel mirino parcheggiatori abusivi e guidatori indisciplinati

Con l’impiego di oltre 30 carabinieri, il comando di piazza Dante e della compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, coordinati dalla centrale operativa, hanno intensificato le attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità diffusa con un servizio straordinario a largo raggio, nei pressi di piazza Università.

I militari dell’Arma hanno sorpreso un 74enne catanese mentre chiedeva denaro agli automobilisti intenti a posteggiare le loro auto negli appositi stalli. Per il parcheggiatore abusivo è quindi scattata la sanzione amministrativa di 769,00 euro, nonché il sequestro del denaro già racimolato, ammontante ad alcune decine di euro. Al riguardo, qualora qualche automobilista denunciasse di essere stato minacciato di danni al veicolo nel caso di mancato pagamento, il 74enne potrebbe anche essere indagato per il reato di estorsione.

In una seconda fase delle attività, i carabinieri si sono poi orientati verso l’obiettivo di contrastare lo smercio di droga. I militari dell’Arma hanno segnalato alla Prefettura, quale assuntore, un 46enne catanese, trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana, sottoposta a sequestro amministrativo. Controlli anche alla circolazione stradale, attuati con una serie di posti di blocco nei luoghi maggiormente più sensibili sotto il profilo della sicurezza pubblica: i carabinieri hanno identificato 53 persone e controllato 20 veicoli, elevando 8 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, per un importo complessivo di oltre 2 mila euro, in particolare per mancata copertura assicurativa, con contestuale sequestro di un mezzo.