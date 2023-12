Giro di vite dei carabinieri nel territorio di Paternò: multe e sequestri

Nell’ambito del piano straordinario di controllo “Natale Sereno”, i carabinieri della stazione di Paternò hanno effettuato un servizio preventivo con l’obbiettivo di contrastare tanto l’illegalità diffusa, quanto le violazioni al codice della strada connesse alle condotte di guida pericolose. Nell’occasione, l’articolato dispositivo supportato dai colleghi della C.I.O. del 12° Reggimento Sicilia, ha predisposto una serie di controlli preventivi alle attività commerciali del posto senza, tuttavia, riscontrare, nel corso dell’attività ispettiva, alcuna irregolarità in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Tre giovani ultimi sono stati trovati in possessi di modiche quantità di sostanze stupefacenti, per un totale di 8 grammi complessivi di marijuana, sono stati segnalati quali “assuntori”, alla locale Prefettura.

Per quanto concerne infine le attività relative al controllo della circolazione stradale, sono state identificate 62 persone e 37 autoveicoli, accertando 14 violazioni al codice della strada (prevalentemente per mancata copertura assicurativa e revisione periodica) con conseguenti sanzioni per un importo complessivo di circa 5mila euro, nonché, il sequestro di due veicoli. I carabinieri hanno inoltre ritirato tre documenti di guida e circolazione e decurtato complessivamente 18 punti.