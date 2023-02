Controlli tra le vie di Paternò, sanzioni stradali per oltre 13 mila euro

I carabinieri di Paternò ed i colleghi del 12esimo Reggimento Sicilia hanno effettuato un servizio di controllo nella zona di via Vittorio Emanuele ed in Corso Italia. Numerose le perquisizioni personali e veicolari eseguite presso i posti di blocco, per la ricerca di armi e droga. E' stato denunciato un 18enne di Biancavilla, già noto alle forze dell’Ordine, per porto abusivo di armi, in quanto è stato trovato in possesso di un manganello telescopico. Altri 5 giovani sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di droga, in quanto trovati in possesso di modiche quantità di hashish per un peso complessivo di 8 grammi. Sono stati effettuati anche dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto della normativa igienico-sanitaria presso alcune attività commerciali paternesi, senza aver riscontrato alcuna violazione. I controlli alla circolazione stradale, nel complesso, hanno portato all’identificazione di una sessantina di persone e alla verifica di una quarantina di veicoli. Una ventina, tra centauri ed automobilisti, sono stati multati per violazioni al codice della strada (mancata copertura assicurativa, mancata revisione, guida senza patente), per un importo complessivo di oltre 13 mila euro. Le violazioni accertate hanno comportato la decurtazione di 28 punti dalle patenti di guida, il sequestro e fermo amministrativo per tre veicoli e il ritiro di tre documenti di guida e di circolazione.