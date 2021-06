Controlli serrati dei carabineri in piazza Europa: verbali per 17 mila euro

Controlli straordinari in piazza Europa e nelle zone limitrofe. Le invasioni di scooter, gli schiamazzi, i fuochi d'artificio esplosi nella notte hanno fatto alzare il livello dei controlli dei carabinieri della stazione di Ognina i quali coadiuvati dai colleghi del Dodicesimo Reggimento “Sicilia”, hanno attuato un servizio straordinario. Nel corso del servizio sono state identificate 22 persone e controllati 16 veicoli, dei quali 4 sono stati sottoposti a sequestro e 3 a fermo ammininstrativo, nonché denunciato un 21enne per false attestazioni o dichiarazioni ad un pubblico ufficiale sull’identità personale. Le contestazioni per le infrazioni al codice della strada, per un ammontare di oltre 17 mila euro, sono state elevate ai trasgressori per mancanza, anche reiterata, della copertura assicurativa, guida senza patente, mancato uso del casco, circolazione con veicolo sottoposto a sequestro e, soprattutto, per sosta sul marciapiede.

L’attività svolta, pertanto, vuole rappresentare un’inversione di tendenza per ripristinare le regole di vita sociale e di rispetto per il bene comune.

Soddisfazione è stata espressa dal consigliere comunale di Diventerà Bellissima Daniele Bottino: "Avevo richiesto un consiglio comunale sul tema e successivamente piazza Europa è stata al centro del tavolo per la sicurezza. Grazie ai controlli delle forze dell'ordine non vi sono più motorini sulla piazza e speriamo che si continui così ogni fine settimana".