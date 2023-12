Allacci abusivi alla rete elettrica e lavoratori in nero: pioggia di denunce e sanzioni

Nell’ambito del piano straordinario di controllo “Natale Sereno” i militari della stazione di Librino, in sinergia con i colleghi della Cio del 12° reggimento Sicilia, nonché il personale della polizia locale, della Società E-Distribuzione, e dello Spresal dell’Asp di Catania, hanno effettuato un articolato servizio preventivo nei quartieri Librino e Pigno, con l’obiettivo di contrastare tanto l’illegalità diffusa, quanto le violazioni connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro e della filiera alimentare.

In una prima fase del servizio, i militari dell’Arma e il personale Enel hanno effettuato controlli presso una palazzina in viale Moncada, dove hanno denunciato sei persone che avevano bypassato il contatore mediante allaccio diretto alla rete elettrica Enel, causando un danno economico alla società elettrica per diverse migliaia di euro, ancora in corso di quantificazione.

Analogamente, sono stati denunciati per furto aggravato i titolari di due attività commerciali, un chiosco e un panificio, nel quartiere Pigno, che avevano pensato di usufruire dello “sconto in bolletta”, allacciandosi direttamente alla rete pubblica.

In sinergia con la polizia locale e del personale dello Spresal dell’Asp di Catania, sono stati effettuate verifiche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di rispetto delle norme di igiene nelle attività commerciale. In particolare, nel corso dei controlli effettuati in una crispelleria della zona di Zia Lisa i carabinieri hanno riscontrato la presenza di 2 lavoratori in nero, che ha comportato la maxi multa per il titolare di 3.600 euro, al quale è stato anche contestato il mancato tracciamento di circa 6 chili di ricotta.

Per lo stesso motivo è stato anche sanzionato, con la multa di 1.800 euro, il titolare di un panificio nel quartiere di San Giorgio, perché nei locali dell’attività è stato trovato un lavoratore in nero sul totale dei 3 dipendenti presenti al momento del controllo. Per le due attività commerciali sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 7.500 euro per mancato tracciamento di alimenti oltre alla maxi sanzione di 1.800 euro prevista per ogni lavoratore non in regola.

Per quanto concerne infine le attività relative al controllo della circolazione stradale, sono stati dai militari dell’Arma una serie di posti di controllo lungo i principali assi viari e i luoghi maggiormente esposti sotto il profilo della sicurezza pubblica. Al riguardo, al termine del servizio, sono state identificate 28 persone e 12 autoveicoli, accertando 14 violazioni al codice della strada (soprattutto guida senza patente, mancata revisione periodica e copertura assicurativa) con conseguenti sanzioni per un importo complessivo di circa 13.500 euro, nonché, il sequestro/ fermo amministrativo di 9 veicoli. I carabinieri hanno inoltre sorpreso alla guida della sua automobile un giovane "recidivo" sprovvisto della patente di guida, motivo per cui è scattata la denuncia per guida senza patente.