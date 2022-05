Controlli a San Cristoforo: arrestato pusher e rinvenuta una pistola con munizioni

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne catanese gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel primo pomeriggio di ieri i militari, impegnati in un servizio di contrasto all’illegalità diffusa ed in particolare allo smercio di droga, hanno attenzionato diverse zone del quartiere di “San Cristoforo”. Nella fattispecie, in via Officina, hanno osservato una cessione di droga ad opera del 39enne proprio al momento del loro passaggio, riuscendo a bloccare il pusher che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 7 dosi di marijuana e della somma contante di 60 euro ritenuta provento dello spaccio.

La perquisizione presso il domicilio del 39enne non ha fornito ulteriori elementi ai militari che hanno comunque esteso la ricerca anche ai locali e zone comuni di palazzine limitrofe all’abitazione dell’uomo, rinvenendo e sequestrando a carico di ignoti, una pistola a tamburo Weihrauch con matricola abrasa e 24 proiettili calibro 38 special, un involucro contenente 48 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

Nei pressi di via G. Poulet i militari hanno poi rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti in uno stabile, in stato di abbandono e di libero accesso, altri 60 proiettili calibro 38 special e 85 calibro 9x21. L’arma è stata inviata al reparto investigazioni scientifiche di Messina per gli accertamenti tecnici tesi a verificarne il suo eventuale utilizzo in precedenti eventi delittuosi. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto disponendo per il 39enne la sottoposizione agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.